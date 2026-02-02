La neve copre le montagne dell’Appennino toscano, con le piste pronte per gli sciatori. Le recenti precipitazioni hanno lasciato uno strato abbastanza consistente, invitando gli appassionati a godersi ancora le discese. La situazione resta stabile, ma si attendono ulteriori aggiornamenti sulle previsioni.

Firenze, 2 febbraio 2026 – E’ un momento top per gli sciatori in Toscana. Le precipitazioni degli ultimi giorni mantengono la neve sulle piste. Nelle principali località sciistiche della regione dunque le attività sono in pieno svolgimento. Paesaggi bianchi, incantanti, che dovrebbero conservarsi anche nei prossimi giorni. Le precipitazioni infatti proseguiranno e, grazie alle temperature basse, la quota neve dovrebbe partire dai mille metri circa. Questo dovrebbe consentire un ottimo weekend di sci, quello del 7 e dell’8 febbraio. Le webcam di Paesaggi Digitali mostrano neve ovunque: ce n’è in buona quantità all’Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Situazione neve in Toscana: Appennino in bianco, ecco le previsioni e la quota delle precipitazioni

Appennino Toscana

NEVE IN TOSCANA: COLLINE METALLIFERE E DINTORNI

