L’esercito siriano si muove verso Hassakeh dopo aver raggiunto un accordo con le Forze democratiche curde. Un convoglio di veicoli militari e personale di sicurezza si è sistemato lunedì nell’area di Wadi Al Ramel, nella campagna di Hassakeh, nel nord-est della Siria. La mossa segna un passo importante nella gestione della regione, che da tempo vede tensioni tra le forze locali e il governo centrale.

Un convoglio di veicoli militari e personale di sicurezza si è schierato lunedì nell’area di Wadi Al Ramel, nella campagna di Hassakeh, nel nord-est della Siria, per schierarsi nella provincia dopo un accordo raggiunto con le Forze democratiche curde siriane (SDF ). Le Forze Democratiche Siriane a guida curda hanno annunciato venerdì un nuovo accordo con il governo centrale del Paese a Damasco per stabilizzare un cessate il fuoco che ha posto fine a settimane di combattimenti e per definire passi verso l’integrazione delle due parti. Entrambe le parti avranno comitati di coordinamento, che si incontreranno per “determinare il piano di integrazione e stabilire tempi e meccanismi adeguati”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, le forze di sicurezza si preparano a schierarsi a Hassakeh dopo l'accordo con l'SDF

Approfondimenti su Hassakeh Forze

In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

A una settimana dall’offerta di resa, il governo siriano e le Forze della Siria democratica (Sdf) annunciano un cessate il fuoco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Hassakeh Forze

Argomenti discussi: Siria, accordo tra forze curde e governo di Damasco. A Gaza ancora pesanti raid dell'Idf; Le forze democratiche siriane annunciano un accordo di normalizzazione con Damasco; Siria, i curdi si ritirano; Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativa.

Siria, le forze di sicurezza si preparano a schierarsi a Hassakeh dopo l'accordo con l'SDF(LaPresse) Un convoglio di veicoli militari e personale di sicurezza si è schierato lunedì nell’area di Wadi Al Ramel, nella campagna di ... stream24.ilsole24ore.com

Siria: le forze governative entrano nella città di Hassake controllata dai curdiDamasco, 2 feb. (Adnkronos/Afp) - Le forze governative siriane sono entrate nella città di Hassaké, roccaforte delle forze curde nel nord-est del ... iltempo.it

In Siria cresce l'attesa per l'arrivo delle forze governative nell'ultima enclave curda. Il racconto di Lucia Goracci. - facebook.com facebook

In Siria cresce l'attesa per l'arrivo delle forze governative nell'ultima enclave curda. Il racconto di Lucia Goracci x.com