Sinner e il nuovo ranking Alcaraz scappa via | la classifica dopo Australian Open

Dopo la fine degli Australian Open, Jannik Sinner si trova a inseguire Carlos Alcaraz in classifica. L'italiano ha perso terreno dopo il torneo, che ha visto il trionfo dello spagnolo in finale contro Djokovic. Alcaraz ora guida la graduatoria, lasciando Sinner indietro, mentre Musetti rimane stabile. La corsa per le prime posizioni si fa sempre più dura.

(Adnkronos) – Il ranking 'preoccupa' Jannik Sinner. Dopo la fine degli Australian Open 2026, che hanno visto il trionfo di Carlos Alcaraz in finale contro Novak Djokovic, mattatore proprio dell'azzurro nella semifinale di Melbourne, la classifica generale Atp ha visto l'allungo dello spagnolo in vetta, con Sinner che ora vede rincorrere, mentre Musetti resta stabile in top 5 con 4.405 punti. Vola Djokovic, che proprio grazie al ritorno in una finale Slam riesce ad arrivare al terzo posto raggiungendo quota 5.280 punti e sorpassando Alexander Zverev, quarto a 4.605. Prima dell'inizio del torneo, Sinner si trovava al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

