Sinistra Reggina | bilancio di 11 anni di governo cittadino

Dopo undici anni di governo, la città di Reggio Calabria torna a discutere sul ruolo della Sinistra Reggina. Il dibattito si accende tra chi evidenzia le criticità accumulate e chi invece punta sulle continuità avviate. La politica locale si prepara a valutare i risultati di oltre un decennio di amministrazione a guida centrosinistra, tra sfide ancora aperte e nuove prospettive.

Sinistra Reggina: undici anni di governo tra continuità, criticità e nuove sfide politiche. Il dibattito politico reggino torna a concentrarsi sul ruolo della Sinistra Reggina dopo undici anni di amministrazione a guida centrosinistra. Un periodo lungo, segnato da risultati, difficoltà, cambi di assetto interno e un confronto politico che oggi si riaccende in vista delle prossime scadenze elettorali. Un decennio complesso e in evoluzione. Nel corso degli ultimi undici anni, la città ha vissuto una fase amministrativa caratterizzata da alternanza di assessori, riorganizzazioni interne e momenti di tensione politica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

