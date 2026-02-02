Varese si prepara a ricordare il padre di Silvia Pinelli venerdì 6 febbraio. Alle 18, nella sede di unaltrastoriaVArese in via Francesco Del Cairo 34, si terrà un evento che unisce ricordo, cinema e testimonianze, con lo scopo di mantenere vivo il ricordo delle vittime di quegli anni.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 18, la sede di unaltrastoriaVArese in via Francesco Del Cairo 34 a Varese diventa palcoscenico di un incontro tra memoria, cinema e testimonianza. L’evento, aperto al pubblico solo per chi possiede la tessera dell’associazione, è dedicato alla figura di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico morto in questura a Milano il 15 dicembre 1969, in circostanze mai del tutto chiarite. L’occasione è la proiezione del film *Pino – Vita accidentale di un anarchico*, diretto da Claudia Cipriani, che nasce da un racconto condiviso da Silvia Pinelli, figlia del protagonista, e dalla stessa regista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvia Pinelli racconta il padre, vittima dell’80, in un incontro tra cinema e ricordo a Varese

