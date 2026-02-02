Silius ricomincia dalle terre rare | la miniera pronta a riaprire dopo trent’anni

Silius si prepara a riaprire la sua miniera di terre rare dopo trent’anni. La zona ha in pancia circa 3 milioni di tonnellate di fluorite e si attende che l’attività riprenda a breve. L’azienda sta lavorando per mettere in funzione di nuovo le estrazioni, che potrebbero portare lavoro e sviluppo nella zona. La riapertura segna un passo importante per l’economia locale e l’intera regione.

HA IN PANCIA 3 MILIONI di tonnellate di fluorite e tornerà presto a essere una delle miniere più importanti d'Europa. La storica Genna Tres Montis, a Silius (Cagliari), riaprirà nei prossimi mesi, dopo trent'anni di inattività. È l'emblema della nuova stagione estrattiva cui l'Italia si avvia, su impulso europeo, per arginare la dipendenza dalla Cina nell'import di materie prime critiche (Critical raw materials), conosciute anche, più semplicemente, come terre rare o materie prime strategiche. Più precisamente, 34 sostanze decisive per l'industria e la transizione energetica e dall'approvvigionamento a rischio.

