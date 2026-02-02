Sigfrido Ranucci bloccato dalla Rai dopo le critiche a Giorgia Meloni sugli scontri a Torino

La Rai ha deciso di bloccare temporaneamente Sigfrido Ranucci dopo le polemiche sollevate dalle sue critiche a Giorgia Meloni sugli scontri a Torino. La decisione ha suscitato reazioni e sussurra di tensioni interne, mentre l’emittente cerca di gestire il caso senza alimentare ulteriori divisioni.

Il clima tra le mura di Viale Mazzini si fa improvvisamente rovente, e al centro della tempesta c’è ancora una volta  Sigfrido Ranucci. Il volto storico di  Report  è finito nel mirino dei vertici aziendali in seguito alle sue recenti dichiarazioni rilasciate sabato 31 gennaio a  In altre parole, il salotto di Massimo Gramellini. Sebbene l’invito fosse finalizzato alla promozione della sua ultima fatica letteraria,  Navigare senza paura, scritta a quattro mani con il figlio Giordano, il dibattito è inevitabilmente scivolato sui violenti scontri di Torino avvenuti all’esterno del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

