sigfrido ranucci bloccato dalla rai dopo le critiche a giorgia meloni sugli scontri a torino

La Rai ha deciso di bloccare temporaneamente Sigfrido Ranucci dopo le polemiche sollevate dalle sue critiche a Giorgia Meloni sugli scontri a Torino. La decisione ha suscitato reazioni e sussurra di tensioni interne, mentre l’emittente cerca di gestire il caso senza alimentare ulteriori divisioni.

Il clima tra le mura di Viale Mazzini si fa improvvisamente rovente, e al centro della tempesta c’è ancora una volta Sigfrido Ranucci. Il volto storico di Report è finito nel mirino dei vertici aziendali in seguito alle sue recenti dichiarazioni rilasciate sabato 31 gennaio a In altre parole, il salotto di Massimo Gramellini. Sebbene l’invito fosse finalizzato alla promozione della sua ultima fatica letteraria, Navigare senza paura, scritta a quattro mani con il figlio Giordano, il dibattito è inevitabilmente scivolato sui violenti scontri di Torino avvenuti all’esterno del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sigfrido Ranucci è stato fermato dalla Rai dopo aver criticato Giorgia Meloni e gli scontri a Torino.

Argomenti discussi: Debunking. ECM Microsoft non è una cimice: Report ha costruito un’inchiesta su basi tecnicamente false e politicamente orientate; Askatasuna, giornalisti Rai aggrediti: Inviati di FarWest minacciati, lancio di sassi e attrezzatura distrutta; La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Floridia: Viviamo in un clima di censura e di intimidazione; Cosa c’era nel servizio di Report sui magistrati spiati? Quello che hanno raccontato è gravissimo. E perché il ministero che non risponde alle domande?.

