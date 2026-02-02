Sicurezza raffica di controlli a Prato Due persone trovate con sostanze stupefacenti

Durante una serie di controlli a tappeto, le forze dell’ordine hanno fermato due cittadini trovati con sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno eseguito verifiche in diverse zone della città, riscontrando la presenza di droga tra alcune persone. Ora sono in corso le procedure per le denunce.

Due cittadini trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Questo l'esito dei controlli straordinari sul territorio portati avanti a Prato dalla questura e dalla prefettura. L’attività di controllo, coordinata da un ufficiale della polizia di Stato, si è avvalsa della collaborazione di operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e di un’aliquota operativa della guardia di finanza di Prato. Circa ottanta le persone identificate nel corso dell'attività di monitoraggio, soprattutto nel centro storico della realtà laniera. Stando a quanto riportato dalla questura di Prato in una nota, in viale Vittorio Veneto, è stato identificato dagli agenti un cittadino di origini albanesi, sessantunenne e con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un coltello.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Durante le recenti festività natalizie, i Carabinieri di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione dei reati, in particolare quelli legati alle sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale.

Nella giornata di ieri, la stazione è stata oggetto di un’intensa operazione di controllo da parte delle forze dell’ordine e cani antidroga, nell’ambito di una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

