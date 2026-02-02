Sicurezza nell’Agro il Sap incontra il Prefetto | potenziare gli uomini in Polizia

Questa settimana, il SAP si è incontrato con il Prefetto di Salerno per discutere di sicurezza nell’Agro. Durante l’incontro, hanno deciso di potenziare il personale di polizia a Nocera Inferiore. L’obiettivo è rendere più efficace il controllo e la prevenzione, rispondendo alle esigenze del territorio. La richiesta di più uomini arriva dopo una serie di episodi che hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Ora si attende un passo concreto dalle autorità per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con l’impegno del S.A.P. di seguire, in tutte le sedi istituzionali, l’iter della proposta per dare risposte concrete alla comunità locale e agli operatori di Polizia Si è tenuto giorni fa l’incontro istituzionale, in relazione al potenziamento del commissariato di polizia di Nocera Inferiore, tra il Prefetto di Salerno e una delegazione del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Al tavolo hanno partecipato il Segretario Provinciale di Salerno, Massimo Napoletano, il Segretario Regionale Campania, Ludovico Mitilini, e il Segretario Provinciale Aggiunto, Sergio Lo Bianco. Al centro del confronto, la Segreteria Provinciale ha posto l’urgenza di riconoscere il rango di Primo Dirigente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

