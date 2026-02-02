Sicurezza nei locali | al via il nuovo corso di formazione Addetto ai Servizi di Controllo

In Italia parte un nuovo corso di formazione per operatori che si occupano di sicurezza nei locali pubblici. L’obiettivo è preparare figure specializzate per garantire controlli più efficaci e prevenire incidenti o situazioni di rischio. Il percorso si rivolge a chi già lavora nel settore o vuole inserirsi in questo campo, offrendo strumenti pratici e aggiornati. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la sicurezza nei locali e di rispondere alle nuove esigenze di tutela.

Un nuovo percorso formativo per operatori specializzati nella sicurezza dei locali pubblici è in arrivo in Italia. A lanciarlo è Cescot, ente di formazione affiliato a Confesercenti, con l’obiettivo di aggiornare e professionalizzare la figura dell’Addetto ai Servizi di Controllo (ASC), un ruolo regolamentato dal decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009. Il corso, che prevede l’avvio ufficiale delle lezioni a partire dal mese di marzo 2026, si rivolge a chi intende operare in locali ricettivi, sale da spettacolo, discoteche o altri esercizi aperti al pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nei locali: al via il nuovo corso di formazione Addetto ai Servizi di Controllo Approfondimenti su Sicurezza Locali Assistenza familiari, al via il corso gratuito di formazione promosso dai servizi sociali Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione dedicato all’assistenza ai familiari, promosso dai servizi sociali. Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione Alfea Cinematografica è partner di un corso gratuito dedicato alla formazione di addetti alla comunicazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Astral Legends TV Stream | Part One Marathon Ultime notizie su Sicurezza Locali Argomenti discussi: Sicurezza nei locali pubblici: intensificati controlli ad Alessandria; Sicurezza nei locali pubblici: il Sindaco vieta l’utilizzo di fuochi pirotecnici; Sicurezza sul lavoro e nei locali pubblici: una priorità per imprese e comunità; Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo: Avvio dei controlli sul territorio comunale. Sicurezza nei locali, ecco cosa farà la prefettura per renderli più sicuriCondivisione, controlli e formazione: la strategia provinciale per tutelare lavoratori e clienti durante gli eventi ... corrieredimaremma.it Sicurezza nei locali pubblici: vertice in PrefetturaIl dramma di Capodanno in Svizzera ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza nei locali pubblici d’intrattenimento. Nonostante l’Italia vanti una normativa rigorosa, la ... casalenews.it Sicurezza nei locali del Comasco, scattano i controlli Dalla Prefettura un piano per prevenire tragedie come Crans Montana: mappatura dei locali ed entro primavera verifiche di polizia e Vigili del fuoco. Leggi tutti i dettagli sul piano sicurezza e sui controlli i - facebook.com facebook Bari, sicurezza nei locali della movida, il Prefetto Russo convoca i gestori: più controlli dopo la tragedia di Crans-Montana - News x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.