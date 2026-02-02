Sicurezza la Lega fa propaganda invocando ancora l' esercito che non può venire

Questa mattina a Pordenone, la questione sicurezza torna al centro del dibattito politico. La Lega continua a invocare l’intervento dell’esercito, ma nessuno ha ancora annunciato che arriverà. Intanto, i rappresentanti della destra al municipio si limitano a parlare senza fare passi concreti. La città aspetta azioni, ma di fatto si resta nel campo delle promesse.

Marco Salvador critica la nuova uscita di Marco Dreosto che vorrebbe i militari in strada: cosa che la legge esclude per Pordenone "Sulla sicurezza a Pordenone la destra governa, ma non si parla. E soprattutto si smentisce da sola". "Da una parte – spiega Salvador – Fratelli d’Italia rivendica che Pordenone sia una città sicura grazie alla propria azione politica. Dall’altra, però, assistiamo a risse, episodi di degrado e ora a un parlamentare della Lega che torna a chiedere l’esercito. Le due cose non stanno insieme". Salvador ricorda di aver presentato un’interrogazione ufficiale al Sindaco Basso, chiedendo se condividesse le affermazioni fatte in passato da Dreosto sull’opportunità di ricorrere all’esercito per la sicurezza urbana.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gli Rls di Genoa Port Terminal Uil e Cgil hanno emesso una nota condivisa riguardo a un presunto mancato incidente verificatosi il 1° dicembre 2025 durante le operazioni di sbarco e imbarco di una nave porta contenitori, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza senza che questa venga strumentalizzata a fini propagandistici.

Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metsola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone patti a VannacciLa premier fa visita ai militari di Strade sicure: tensioni in Cdm fra Mantovano-Giuli-Foti e Giorgetti-Abodi. Tajani sfida Salvini sul Ponte. Vannacci e l'ipotesi del suo piccolo simbolo dentro il lo ... ilfoglio.it

L'ennesimo pacchetto sicurezza. La Lega la spunta su norme anti-maranza e strette alle ongHuffpost ha visionato il testo del provvedimento che andrà presto in Consiglio dei ministri e che fa gongolare Matteo Salvini. Sarà ... huffingtonpost.it

Sicurezza: MATONE (Lega), sinistra non si tiri indietro su norme in difesa agenti Roma, 1 feb. (LaPresse) - “È ora di dare ai nostri poliziotti la possibilità di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, ma soprattutto scongiurare il rischio di assurde accuse nei loro co - facebook.com facebook

Grazie alla norma sulla flagranza differita, voluta dalla Lega nel primo Decreto Sicurezza, uno dei criminali che ieri ha aggredito il poliziotto è stato arrestato. Si tratta di un 22enne della provincia di Grosseto. Nell’attesa che vengano presi anche tutti gli altri del x.com