Italia Viva condanna duramente i fatti accaduti a Torino. Il partito sottolinea che la sicurezza nel paese è un’urgenza da affrontare subito, senza usare la questione per fini politici o strumentalizzazioni. La posizione è chiara: l’interesse dei cittadini deve venire prima di tutto.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva condanna i gravissimi fatti di Torino. La sicurezza è una emergenza nazionale che va gestita nell'interesse dei cittadini e non sottoposta a logiche di parte e strumentalizzazioni". Si legge in una nota di Iv dopo la proposta di una risoluzione unitaria del Parlamento sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni.

© Iltempo.it - **Sicurezza: Iv, 'condanna fatti Torino, no strumentalizzazioni'**

