**Sicurezza | Iv ' condanna fatti Torino no strumentalizzazioni' **
Italia Viva condanna duramente i fatti accaduti a Torino. Il partito sottolinea che la sicurezza nel paese è un’urgenza da affrontare subito, senza usare la questione per fini politici o strumentalizzazioni. La posizione è chiara: l’interesse dei cittadini deve venire prima di tutto.
Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva condanna i gravissimi fatti di Torino. La sicurezza è una emergenza nazionale che va gestita nell'interesse dei cittadini e non sottoposta a logiche di parte e strumentalizzazioni". Si legge in una nota di Iv dopo la proposta di una risoluzione unitaria del Parlamento sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni. Valditara non fa sconti ai ribelli: “Maturità? Chi farà scena muta è fuori” GUARDA Maranza padroni al Colosseo, l'ultimo sfregio con la 'danza del coltello'. Il video . 🔗 Leggi su Iltempo.it
**Niscemi: Boccia, 'urgenza è questo, no strumentalizzazioni su fatti Torino'**
Il governo si prepara a varare un decreto urgente per affrontare la gigantesca frana che ha colpito Niscemi in Sicilia.
Sicurezza: Iezzi (Lega), 'da sinistra allarmismo, Iv e Pd alterano realtà ma parlano i fatti'
Argomenti discussi: L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti.
#Cuba condanna il terrorismo e ribadisce la propria cooperazione in materia di sicurezza e di lotta al riciclaggio di denaro DICHIARAZIONE DEL MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE @CubaMINREX bit.ly/CubaVsTerroris… x.com
Askatasuna, condanna unanime per le violenze. Vertice sulla sicurezza - facebook.com facebook
