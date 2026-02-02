Il governo di Meloni si presenta deciso sulla questione sicurezza. In un messaggio chiaro, la premier richiama l’opposizione e in particolare Schlein a collaborare. Meloni sottolinea che ora tocca a tutte le forze politiche fare la loro parte, senza distinzioni. Palazzo Chigi vuole una presa di responsabilità condivisa, lasciando intendere che l’Italia ha bisogno di azioni concrete e di un impegno comune.

Il governo c’è. Ma il messaggio che arriva da Palazzo Chigi è che ora tutta la politica deve esserci. Che dopo i fatti di Torino, ma anche quelli di Milano serve un segnale di unità inequivocabile, a dimostrazione e conferma che non possono esserci cedimenti di sorta. Al termine di un vertice sulla sicurezza, presieduto da Giorgia Meloni, la presidenza del Consiglio ha diramato una nota in cui viene spiegato che la premier e il governo «ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine e, in questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein — intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, il governo c’è. Meloni richiama Schlein e l’opposizione fare la loro parte: «Serve collaborazione istituzionale»

Durante una conferenza stampa con l’Ordine dei giornalisti, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha evidenziato come la sicurezza resti una priorità del governo.

Elena Schlein ha incontrato Abu Mazen, sottolineando l'importanza del riconoscimento pieno della Palestina e chiedendo a Meloni di assumersi le proprie responsabilità.

