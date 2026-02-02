Sicurezza il governo c’è Meloni richiama Schlein e l’opposizione a fare la loro parte | Serve collaborazione istituzionale

Il governo di Giorgia Meloni fa sapere che è presente e pronto a intervenire, ma chiede anche l’impegno di tutta l’opposizione. Meloni ha richiamato Schlein e gli altri leader politici a collaborare, sottolineando che la sicurezza del paese dipende da un’azione comune. Ora, nel dibattito pubblico, si aspetta che tutti facciano la loro parte per affrontare le sfide di questi giorni.

Il governo c'è. Ma il messaggio che arriva da Palazzo Chigi è che ora tutta la politica deve esserci. Che dopo i fatti di Torino, ma anche quelli di Milano serve un segnale di unità inequivocabile, a dimostrazione e conferma che non possono esserci cedimenti di sorta. Al termine di un vertice sulla sicurezza, presieduto da Giorgia Meloni, la presidenza del Consiglio ha diramato una nota in cui viene spiegato che la premier e il governo «ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell'ordine e, in questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein — intendono rivolgere all'opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale».

