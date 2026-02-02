Sicurezza e consapevolezza | da Ravello un modello di prevenzione che guarda all’Italia

Da Ravello arriva un esempio concreto di come si possa lavorare sulla prevenzione. La città si impegna a diffondere una cultura della sicurezza più seria e consapevole, puntando sulla conoscenza come primo passo. Un modello che potrebbe ispirare anche altre parti d’Italia a rafforzare le proprie strategie di prevenzione.

Di Emilia Filocamo La conoscenza come passo necessario per diffondere una cultura della sicurezza seria e consapevole. Può essere sintetizzato così l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Pubblica Assistenza Millennium Costa d’ Amalfi, che si è tenuto venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Destinato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “ G. Pascoli” di Tramonti, Ravello e Scala, non si è svolto come un classico appuntamento di formazione, esaurendosi in una lezione frontale, ma si è esplicitato con un momento di confronto, dibattito e di ascolto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Ravello Sicurezza

Il Comune di Albignasego ripropone il ciclo di incontri “Albignasego incontra la salute”, rivolto a promuovere la prevenzione e la consapevolezza sul benessere personale.

I giovani di Forza Italia chiedono più prevenzione, anche se sono favorevoli alle zone rosse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravello Sicurezza

Argomenti discussi: La prevenzione veterinaria protagonista di una giornata di confronto e consapevolezza; Più sicurezza e consapevolezza: torna a Leini il corso gratuito di difesa personale femminile Donne in difesa; Comunicazione Italiana; Autodifesa e consapevolezza al Marie Curie lezioni speciali con i maestri del Budokan.

Sicurezza e consapevolezza: l’esperienza di Ravello diventa progetto nazionaleDi Emilia Filocamo La conoscenza come passo necessario per diffondere una cultura della sicurezza seria e consapevole. Può essere sintetizzato così l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Pubblica A ... ildenaro.it

Giornata nazionale sicurezza delle cure: un paziente su 10 in ospedale rischia evento avverso. Servono più consapevolezza del rischio, gioco di squadra ed eliminazione delle ...Anche se fortunatamente solo una minima parte comporta danni permanenti o morte. Il dato diffuso oggi dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nel corso della giornata di studio al Ministero della ... quotidianosanita.it

Irpinianews.it. . Ad Avellino la sicurezza stradale parla ai giovani: meno vittime, più consapevolezza Quando i numeri raccontano una diminuzione delle vittime, ma ricordano che la strada resta un luogo fragile, la prevenzione diventa una responsabilità colletti - facebook.com facebook

Difesa personale, sicurezza e consapevolezza: molto più di un allenamento. Un’occasione aperta a tutti per imparare come reagire di fronte a situazioni di pericolo o emergenza e rafforzare la propria autostima. #OrbetelloInfo x.com