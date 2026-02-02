Sicurezza Conte | sì a risoluzione ma

Questa sera, il leader di un partito ha messo in discussione la volontà del Governo di affrontare seriamente il tema della sicurezza. In un messaggio pubblico, ha chiesto se il Governo sia davvero disposto a ascoltare le proposte e a lavorare con responsabilità, senza usare incidenti isolati per fini politici. Ha concluso dicendo che, se ci sono sincerità e impegno, sono pronti a collaborare e verificare di persona le intenzioni.

19.00 "Il Governo adesso vuole davvero ascoltare le nostre proposte? E'davvero disponibile a fare le cose con serietà e responsabilità senza approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali?Se sì,noi ci stiamo e siamo disponibili a verificarlo". Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, risponde all'invito della premier Meloni in tema di sicurezza."Siamo pronti a condividere subito una risoluzione che impegni il governo a dare risposte per sopperire alle carenze di organico nelle forze dell'ordine e più fondi".

