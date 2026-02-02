Sicurezza appello Meloni a collaborare

Il presidente Meloni ha ribadito il sostegno alle forze dell’ordine e ha lanciato un appello all’opposizione, in particolare al Pd, per rafforzare la collaborazione istituzionale in questa fase delicata. La premier vuole un fronte unito per garantire la sicurezza nel paese.

14.25 "Il Presidente Meloni e il Governo ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell'ordine e, in questa delicata faseanche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein intendono rivolgere all'opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale". Così una nota di P.Chigi dopo il vertice sulla sicurezza. Per questo, i capigruppo di maggioranza "hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza", da votare in settimana.

