Sicurezza al via a Palazzo Chigi vertice con Meloni e ministri

Il governo italiano ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere di sicurezza. La riunione arriva dopo gli ultimi fatti di Torino, dove alcune forze dell’ordine sono state aggredite durante una manifestazione del centro sociale Askatasuna. Meloni e i ministri si sono riuniti per decidere come intervenire e rafforzare le misure di sicurezza nel paese.

(Adnkronos) – Il governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo i fatti di Torino, segnati da un'aggressione ai danni delle forze dell'ordine nel corso della manifestazione per il centro sociale Askatasuna. È in corso a Palazzo Chigi la riunione convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle misure allo studio, con l'obiettivo di portare il provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri già mercoledì, secondo modalità che saranno al centro dell'incontro di oggi. Al vertice partecipano i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest'ultimo collegato da remoto perché impegnato in Sicilia) insieme ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Palazzo Chigi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palazzo Chigi

Argomenti discussi: Sicurezza, al via a Palazzo Chigi la riunione con Meloni. E Salvini rilancia sul fermo preventivo fino a 24 ore e la cauzione per i cortei; Sicurezza urbana. Al via installazione di oltre 200 nuove telecamere viale Regione Siciliana; Sicurezza degli edifici comunali al via un piano straordinario di monitoraggio dei solai / Comunicati / Novità / Homepage; Riccione, al via la messa in sicurezza dei sottopassi: approvato il piano di fattibilità per viale Battisti e viale La Spezia.

Sicurezza alimentare: al via corso di specializzazione per i carabinieri dei NasHa preso il via oggi a Parma il 1° corso nazionale di specializzazione in tema di Sicurezza Alimentare a cui hanno partecipato venti Carabinieri dei NAS. Si tratta di un corso teorico-pratico ... quotidianosanita.it

Sicurezza sulla Sp 31. Al via maxi cantiere: Stop a tutti i pericoliAl via la messa in sicurezza del versante di Roncione sulla Sp31 Cucigliana-Lorenzana. Un lavoro, che interessa anche il territorio di Fauglia, dell’importo di un milione e 200mnila euro che sarà ... lanazione.it

Sicurezza: il governo accelera, vertice a Palazzo Chigi x.com

Vertice a Palazzo Chigi: nel decreto lo scudo per gli agenti. Sgomberi anche delle seconde case - facebook.com facebook