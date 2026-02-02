Sicilia sotto assedio dal maltempo Tajani annuncia aiuti straordinari | I siciliani non resteranno soli

La Sicilia si trova sotto un forte maltempo che ha causato disagi e danni in tutta l’isola. Antonio Tajani ha promesso aiuti immediati e straordinari, assicurando che lo Stato farà molto di più per supportare i cittadini. Le autorità stanno ancora valutando i danni e organizzano gli interventi di emergenza. La gente si aspetta risposte rapide e concrete, mentre la situazione resta critica in molte zone.

In un momento di insicurezza e di difficoltà per la Sicilia colpita dal maltempo, Antonio Tajani ha una certezza: "Lo Stato farà molto, ma molto di più". Più dei 100 milioni che in prima battuta sono stati assegnati dal governo per l'Isola, per la Sardegna e la Calabria. "Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra il ministero degli Esteri e la Regione Siciliana per sostenere le esportazioni. Questa regione non può rimanere indietro per colpa delle calamità naturali. I siciliani - assicura al termine di un vertice a Palazzo d'Orleans col presidente della Regione Renato Schifani - non saranno lasciati soli e stiamo intervenendo così come abbiamo fatto in Emilia Romagna e in Toscana dopo le alluvioni".🔗 Leggi su Messinatoday.it

Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Antonio Tajani ha annunciato che presto arriveranno 100 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal maltempo nel Sud.

Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese

