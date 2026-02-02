Siamo noi la fabbrica di batterie green per l’Europa

Con l’accelerazione della transizione energetica, l’Italia si prepara a diventare un punto di riferimento nella produzione di batterie green. La nuova fabbrica annunciata punta a rispondere alla crescente domanda di energia sostenibile in Europa, creando posti di lavoro e riducendo l’importazione di tecnologie dall’estero. La sfida ora è trasformare questa promessa in realtà concreta, con investimenti e progetti che possano portare benefici a lungo termine.

CON L’ACCELERAZIONE della transizione energetica, l’Europa e il mondo intero si trovano di fronte a una sfida fondamentale: la gestione dell’ energia green autoprodotta. Le fonti rinnovabili, come il solare e l’eolico, offrono indubbi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, ma la loro natura intermittente rende la gestione della produzione e del consumo un compito complesso. Il sistema di stoccaggio dell’energia diventa quindi cruciale, permettendo di accumulare quella in eccesso e di rilasciarla quando necessario. In questo contesto, Green Energy Storage (Ges) ha appena presentato a Rovereto una batteria a idrogeno–manganese che dimostra che "l’Italia non è seconda a nessuno", come sottolinea il presidente e fondatore della società, Salvatore Pinto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La fabbrica del futuro di Cupra a Martorell rappresenta un passo strategico per l'Europa nel settore delle batterie.

