Si lancia nella notte con il paracadute dalla torre abbandonata di Desio | il video

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è lanciato con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB vicino a Desio. È successo nella notte e il video dell’atterraggio sta facendo il giro sui social. La polizia sta cercando di capire chi sia e come sia riuscito a entrare nella struttura. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha sollevato molte domande sulla sicurezza di quel luogo abbandonato.

Un uomo si è lanciato illegalmente con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB, nei pressi di Desio. Il volo, da circa 90 metri di altezza è stato ripreso da un passante. I carabinieri stanno cercando il responsabile.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Desio Torre

Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata

Sabato notte a Desio, una figura si sporge dal grande finestrone di un vecchio palazzone abbandonato.

Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata: il folle volo di 90 metri / VIDEO

Questa notte un uomo si è lanciato col paracadute dalla torre abbandonata di Desio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Desio Torre

Argomenti discussi: Rally di Montecarlo, riparata nella notte la Lancia di De Matteis-Bico. Ripresa la gara; Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata: il folle volo di 90 metri / VIDEO; Un boato nella notte e poi l’incendio, trent’anni fa la Fenice; Si lancia con il parapendio dalla torre abbandonata: un folle salto da 90 metri.

Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata: il folle volo di 90 metri / VIDEOUn tuffo nel vuoto col paracadute da circa 90 metri di altezza, in piena notte, dalla torre 'abbandonata' di Desio. È quello che ha compiuto un saltatore - ma potrebbero essere stati più di uno - ... monzatoday.it

si lancia nella notteDesio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonataIl video, ripreso da un lettore, apre di nuovo il dibattito sull’eco-mostro incompiuto nel polo tecnologico, spesso frequentato da avventurieri a caccia del brivido con il rischio di farsi seriament ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.