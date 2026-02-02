Si lancia nella notte con il paracadute dalla torre abbandonata di Desio | il video

Un uomo si è lanciato con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB vicino a Desio. È successo nella notte e il video dell’atterraggio sta facendo il giro sui social. La polizia sta cercando di capire chi sia e come sia riuscito a entrare nella struttura. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha sollevato molte domande sulla sicurezza di quel luogo abbandonato.

Un uomo si è lanciato illegalmente con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB, nei pressi di Desio. Il volo, da circa 90 metri di altezza è stato ripreso da un passante. I carabinieri stanno cercando il responsabile.

