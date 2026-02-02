Si grida al capolavoro ma Sirat di Laxe fa dell’essere eccessivo e straripante la sua unica caratteristica

Il film “Sirat” di Laxe divide subito. Fin dall’inizio, si capisce che è un’opera che punta sull’eccesso e sullo straripare di immagini e situazioni. La narrazione è confusionaria e difficile da seguire, e anche se alcuni appassionati potrebbero apprezzare lo stile, il rischio è che molti si stanchino presto. Meglio pensarci due volte prima di andare al cinema.

Questo articolo sul film Sirat contiene spoiler già nel primo paragrafo perché vorrei dissuadere il lettore dall'andare a vederlo. Sirat parla di una papà spagnolo che va in giro per il Marocco insieme al figlio piccolo per cercare un'altra figlia che ha perso di vista e che vuole ritrovare (anche se pare che lei sia maggiorenne, sappia badare a sé stessa e se ne sia andata di sua volontà). La ragazza – gli hanno detto – potrebbe essere diretta a un rave in pieno deserto, al confine tra Marocco e Mauritania, così il papà si aggrega a una comitiva di hippy franco-spagnoli che sembrano conoscere la strada.

