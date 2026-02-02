Si finge parente e truffa due anziane nel Napoletano | arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato nel Napoletano dopo aver truffato due anziane. Si spacciava per un parente e le ha convinte a consegnargli soldi e oggetti di valore, per un totale di circa 15 mila euro. Le vittime avevano creduto alle sue bugie e avevano consegnato tutto senza sospetti. La polizia ha intercettato l’uomo prima che potesse fare altri danni.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe ingannato due anziane, spacciandosi al telefono per un parente che necessitava di soldi, fino a farsi consegnare soldi e oggetti preziosi per un ammontare pari a circa 15.000 euro. Ora la svolta: i carabinieri della compagnia di Pescara, insieme ai colleghi della stazione di Pianillo di Agerola, hanno infatti dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di un 37enne. L'uomo è accusato di truffa aggravata in concorso.

