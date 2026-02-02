Si chiude il calciomercato | Alisson al Napoli De Laurentiis gli dà il benvenuto

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos, l’ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già espresso il suo entusiasmo sui social, scrivendo semplicemente: “Benvenuto Alisson”. Ora il portiere brasiliano si prepara a vestirsi di azzurro e a iniziare la sua avventura in Serie A.

“Benvenuto Alisson“. E’ il tweet con cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il suo benvenuto all’ultimo acquisto Alisson Santos. L’esterno d’attacco è stato acquistato dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Sequestrata discoteca: al suo interno il doppio delle persone della capienza. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

