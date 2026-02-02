Il mondo del rugby italiano piange due lutti in poche ore. Luciano Mazzi, 55 anni, ex campione con la Rugby Roma, è morto nella notte tra sabato e domenica. La sua scomparsa arriva dopo quella della moglie, Maura Giammarioli, lasciando nello shock amici e compagni di sport.

Il mondo del rugby laziale è colpito da un doppio lutto: Luciano Mazzi, 55 anni, ex campione d’Italia con la Rugby Roma, è morto nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dalla scomparsa della moglie Maura Giammarioli. Secondo quanto ricostruito, la notizia riguarda una perdita ravvicinata che ha scosso profondamente l’ambiente rugbistico di Frascati e della Capitale. Mazzi, noto per il suo passato da trequarti, era stato tra i protagonisti della Rugby Roma che conquistò lo scudetto nel 2000. La moglie, Maura Giammarioli, aveva 58 anni. È deceduta nella mattinata di sabato 31 gennaio dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Shock nello sport italiano: l’ex campione muore a poche ore dalla scomparsa della moglie

