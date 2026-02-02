Sgomento in Calabria | muore apprezzata professionista NOME

Una brutta notizia ha sconvolto Cosenza: è morta improvvisamente Rosaria Luchetta, un’ingegnere molto stimata in città. La sua scomparsa ha lasciato senza parole amici, colleghi e chi la conosceva da vicino. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per questa perdita improvvisa.

La città di Cosenza è scossa dalla morte prematura di Rosaria Luchetta, ingegnere di grande spessore professionale e personalità apprezzata da chi l’ha conosciuta. La scomparsa, avvenuta a febbraio 2026, ha colto di sorpresa un’intera comunità che si è trovata a confrontarsi con un lutto che sembra troppo pesante per essere accettato. La donna, descritta come solare, colta e capace di affrontare le avversità con una dignità rara, ha lasciato un vuoto che va ben oltre il mondo del lavoro. La sua vita, segnata da anni di battaglie personali e di sofferenza, è stata vissuta con una forza che ha sorpreso chi la circondava. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rosaria Luchetta

