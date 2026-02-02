Sgarbi rientra al Napoli dal Pescara e va di nuovo in prestito | l' annuncio

Lorenzo Sgarbi torna al Napoli dopo l’esperienza a Pescara. Questa volta, il giocatore cambia ancora squadra e firma un nuovo prestito, questa volta con l’Avellino. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Lorenzo Sgarbi rientra al Napoli dal prestito al Pescara e si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo all'Avellino. È stato proprio il club irpino a ufficializzare l'operazione attraverso i propri profili social.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Sgarbi Avellino

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sgarbi Avellino

