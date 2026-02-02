Sfratti in dieci giorni? Anche il piano casa del governo sa di repressione

Il governo ha deciso di accelerare gli sfratti, dando appena dieci giorni di tempo per lasciare le case occupate. La misura fa discutere, perché sembra mettere in atto una strategia dura contro chi manca di una sistemazione stabile. I ministri Salvini e Foti spingono per una linea più severa, puntando a riprendere le operazioni di sgombero senza troppe esitazioni. La decisione è arrivata in un momento in cui la questione abitativa resta molto complessa in Italia.

Il governo imperterrito riapre il versante della repressione nell’ambito della precarietà abitativa. Ecco che assistiamo alla ripresa del rozzo armamentario culturale di esponenti della maggioranza di destra, rafforzati dai ministri Salvini e Foti sulla questione case occupate e sfratti. In occasione dell’approvazione del disegno di legge “sicurezza” avevo scritto che in realtà quella legge apriva la strada non solo agli sgomberi, in tempi brevi, di occupanti della prima casa di proprietari, momentaneamente assenti, ma, anche, ad una accelerazione delle esecuzioni di sfratto, in forza dell’idea che le famiglie con sfratto non uscendo nei tempi stabiliti per assenza di una alternativa abitativa sostenibile, attendevano l’arrivo della forza pubblica, prorogandone i tempi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfratti in dieci giorni? Anche il piano casa del governo sa di repressione Approfondimenti su Piano Casa Governo "Sì al Piano Casa Nazionale". Appello al governo in dieci punti Il Comune di Sesto Fiorentino si unisce all’adesione all’Alleanza Municipalista, sostenendo le proposte per un Piano Casa Nazionale. Cannabis light, gli imprenditori: “60 sequestri e denunce per droga in 4 giorni. Il governo rafforza la repressione” In soli quattro giorni, le associazioni degli imprenditori nel settore della cannabis light hanno denunciato circa 60 sequestri e denunce, evidenziando un inasprimento della repressione da parte del governo Meloni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Piano Casa Governo Argomenti discussi: Case occupate, Lega vuole una stretta nel Dl sicurezza: le ipotesi; Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la proposta; Casa, faro sul recupero degli immobili. Foti: Per il Piano 4 miliardi di risorse; Matteo Salvini: Vorrei la militarizzazione di strade e stazioni. Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la propostaSalvini punta a estendere lo sgombero immediato anche alle seconde case occupate abusivamente. Novità anche per gli sfratti ... quifinanza.it Sfratti ai morosi in 10 giorni e senza il preavviso, stretta anche sugli abusivi: ecco cosa cambiaÈ una delle gambe su cui camminerà il piano casa. E presto arriverà anche in Cdm, sotto forma di decreto legge o, più probabilmente, di ddl governativo. Dopo i paletti piantati dal decreto Sicurezza ... ilmattino.it Presidio contro gli sfratti: Unione Inquilini presenta la piattaforma per fermare l’emergenza casa COMUNICATO STAMPA – UNIONE INQUILINI ROMA Roma, lunedì 2 febbraio – Presidio alle ore 10 Unione Inquilini Roma dà appuntamento lunedì 2 febbraio all - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.