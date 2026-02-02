Sessioni di economia sperimentale all' università d' Annunzio con2026 Smartlab in the Field Experiments

Il 5 febbraio il campus di Pescara dell’università d’Annunzio organizza una giornata dedicata all’economia sperimentale. Dalle 15 alle 20, nell’aula magna Federico Caffè, studenti e docenti parteciperanno a diverse sessioni pratiche. Verranno affrontati temi come il rischio, l’incertezza, la negoziazione e la cooperazione, con l’obiettivo di mettere in pratica teorie e metodi attraverso esperimenti sul campo.

Giornata importante quella del 5 febbraio per il campus di Pescara dell'università d'Annunzio. Dalle 15 alle 20 nell'aula magna Federico Caffè si terranno una serie di sessioni di economia sperimentale, interagendo in contesti di rischio, incertezza, negoziazione e cooperazione, prendendo decisioni strategiche e osservando come i ricercatori analizzano tali loro decisioni e relativi comportamenti in ambienti complessi, simulati e interattivi. Nell’ambito delle attività di Economia sperimentale (corso di laurea magistrale in Economia e scienze comportamentali), il Dipartimento di studi socio-economici, gestionali e statistici (DiSegs) dell’università di Chieti-Pescara ha presentato il progetto di ricerca 2026 Smartlab-in-the-Field Experiments.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

