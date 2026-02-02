Sessioni di economia sperimentale all' università d' Annunzio con2026 Smartlab in the Field Experiments

Il 5 febbraio il campus di Pescara dell’università d’Annunzio organizza una giornata dedicata all’economia sperimentale. Dalle 15 alle 20, nell’aula magna Federico Caffè, studenti e docenti parteciperanno a diverse sessioni pratiche. Verranno affrontati temi come il rischio, l’incertezza, la negoziazione e la cooperazione, con l’obiettivo di mettere in pratica teorie e metodi attraverso esperimenti sul campo.

Giornata importante quella del 5 febbraio per il campus di Pescara dell'università d'Annunzio. Dalle 15 alle 20 nell'aula magna Federico Caffè si terranno una serie di sessioni di economia sperimentale, interagendo in contesti di rischio, incertezza, negoziazione e cooperazione, prendendo decisioni strategiche e osservando come i ricercatori analizzano tali loro decisioni e relativi comportamenti in ambienti complessi, simulati e interattivi. Nell’ambito delle attività di Economia sperimentale (corso di laurea magistrale in Economia e scienze comportamentali), il Dipartimento di studi socio-economici, gestionali e statistici (DiSegs) dell’università di Chieti-Pescara ha presentato il progetto di ricerca 2026 Smartlab-in-the-Field Experiments.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su università dAnnunzio

Il 15 dicembre alle ore 11, l’Auditorium del Rettorato dell’università d’Annunzio a Chieti ospiterà Chiara Colosimo per un incontro intitolato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su università dAnnunzio

Sessioni di economia sperimentale all'università d'Annunzio con2026 Smartlab in the Field ExperimentsIl primo appuntamento è il 5 febbraio dalle 15 alle 20 nell'aula magna Federico Caffè del campuns di Pescara un team di ricercatori e scienziati aprirà le porte dei laboratori in cui operano e condurr ... ilpescara.it

Sharing knowledge is at the heart of Regen. We believe regeneration grows when tools, practices, and experiences are shared. That’s why we create and share educational resources, field-tested methods, and learning spaces; so others can apply them on th - facebook.com facebook