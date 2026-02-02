Serie TV in arrivo a febbraio

A febbraio, le piattaforme di streaming italiane presenteranno una serie di nuove produzioni nazionali. Le serie TV in arrivo promettono di catturare l’attenzione degli spettatori italiani, con storie diverse tra loro ma tutte legate alla cultura e alla realtà del nostro Paese. La voglia di vedere sullo schermo storie italiane cresce, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa hanno preparato le case di produzione.

© US WBD Anna Camerlingo Febbraio sarà un mese all'insegna delle produzioni nostrane anche nel mondo dello streaming. Tra le serie tv attese nelle prossime settimane troneggia Portobello, prima produzione italiana di HBO Max, che racconta la storia di Enzo Tortora per la regia di Marco Bellocchio; su Netflix debutterà, invece, Mortovalley con Luca Argentero e Giulia Michelini e su Prime Video la prima produzione di Seven Stars Creatives. Tutte le nuove serie di febbraio 2026. Soda Master – Netflix, 1 febbraio. Sullivan's Crossing – Netflix, 1 febbraio. Vanished – MGM+, 1 febbraio. Under Salt Marsh – Segreti Sommersi – Sky Atlantic, 2 febbraio 2026.

