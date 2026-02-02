Serie D Lentigione a Rovato perde partita e primo posto in classifica

Il Lentigione perde in trasferta contro il Rovato e lascia il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 per il Rovato, che ha dominato sul campo. I gialloblù di Lentigione non sono riusciti a replicare alle azioni offensive del Rovato, che ha trovato il gol già nel primo tempo. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma gli avversari hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. Con questa sconfitta, il Lentigione si allontana dalla vetta e dovrà ora

