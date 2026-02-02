Serie A Antonio Conte vince la panchina d’oro 2025 davanti a Gasperini e Fabregas
Questa sera a Coverciano si è svolta la cerimonia per la Panchina d’Oro 2025. Antonio Conte ha ricevuto il premio come miglior allenatore, battendo Gasperini e Fabregas. La decisione è stata presa dai colleghi di Serie A, B e C, che hanno scelto il tecnico come il migliore della stagione.
Si è svolta a Coverciano la cerimonia per l’assegnazione della Panchina d’Oro, il rinomato premio dell’AIA riservato ai top allenatori italiani, scelto dai loro colleghi di Serie A, B e C. Nella massima serie, Antonio Conte del Napoli ha trionfato con 20 preferenze su 47, superando Gian Piero Gasperini della Roma (ex Atalanta) a quota 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Le restanti 17 schede si sono distribuite tra altri tecnici. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
Panchina d'oro, la quinta volta di Conte: vince davanti a Gasp e Fabregas. Premio speciale a Maresca
Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.
Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio»
Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.
Antonio Conte vince la quinta Panchina d'oro della sua carriera: Un piacere immenso perché questo premio è frutto del voto dei colleghiSERIE A - A Coverciano il tecnico del Napoli ha ritirato per la quinta volta il riconoscimento: Questo premio è un piacere immenso perché è frutto del voto dei colleghi, di chi sa cosa significa esse ... eurosport.it
Calcio Napoli, Panchina d’Oro ad Antonio ConteAntonio Conte vince la Panchina d’Oro 2024-25 per la Serie A: è la quinta in carriera. Premio dopo lo scudetto con il Calcio Napoli. 2anews.it
Il giornalista Giovanni Capuano non le manda a dire ad Antonio Conte All'allenatore del Napoli viene criticata la sua risposta a Max Allegri sulla questione calendari fitti #SSCNapoli #AntonioConte #Allegri facebook
Complimenti ad Antonio #Conte, che aggiudicandosi la sua quinta ' diventa l’allenatore più titolato nella storia del premio Scopri tutti i premiati tinyurl.com/2jvam4cb #FIGC x.com
