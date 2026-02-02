Serie A Antonio Conte vince la panchina d’oro 2025 davanti a Gasperini e Fabregas

Questa sera a Coverciano si è svolta la cerimonia per la Panchina d’Oro 2025. Antonio Conte ha ricevuto il premio come miglior allenatore, battendo Gasperini e Fabregas. La decisione è stata presa dai colleghi di Serie A, B e C, che hanno scelto il tecnico come il migliore della stagione.

Si è svolta a Coverciano la cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'Oro, il rinomato premio dell'AIA riservato ai top allenatori italiani, scelto dai loro colleghi di Serie A, B e C. Nella massima serie, Antonio Conte del Napoli ha trionfato con 20 preferenze su 47, superando Gian Piero Gasperini della Roma (ex Atalanta) a quota 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Le restanti 17 schede si sono distribuite tra altri tecnici.

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

