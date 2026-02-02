Serie A | al capolinea l' avventura di Bebeto Bertolini al Verona

Questa mattina il Verona ha annunciato l’esonero di Paolo Zanetti e del suo staff, tra cui il vice Bertolini. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e segna la fine dell’esperienza dell’ex tecnico del Delebio sulla panchina scaligera. Ora il club cerca una svolta, mentre Bertolini si trova senza incarico.

Si conclude l'avventura di Bebeto Bertolini sulla panchina del Verona: gli scaligeri hanno infatti comunicato nella mattinata odierna l'esonero di mister Paolo Zanetti e di tutto il suo staff di cui per l'appunto il tecnico delebiese fa parte in qualità di vice allenatore.

