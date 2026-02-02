Sergio Mattarella alla Scala di Milano | Che la tregua olimpica sia rispettata ovunque

Sergio Mattarella si è presentato questa mattina alla Scala di Milano. Dopo aver visitato i pazienti del Niguarda, feriti nel rogo di Crans Montana, il presidente della Repubblica ha partecipato a un incontro con il sindaco Beppe Sala e il governatore Attilio Fontana a Palazzo Marino. Durante l’evento, ha fatto un appello affinché venga rispettata ovunque la tregua olimpica.

Dopo la visita ai pazienti del Niguarda, feriti nel rogo di Crans Montana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Palazzo Marino, accolto dal sindaco Beppe Sala con il governatore Attilio Fontana. Il capo dello Stato accoglierà il Comitato internazionale olimpico, successivamente parteciperà al concerto con l'orchestra della Scala. A Palazzo Marino Mattarella ha ricevuto la presidente del Cio, Kirsty Coventry, e il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò. Presenti anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e i membri del Cio, tra cui il principe Alberto di Monaco.

