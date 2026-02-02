Serbatoio malfunzionante | cittadini senz' acqua

Da questa mattina, molte zone di Piedimonte Matese sono senza acqua. La causa è un problema tecnico al serbatoio “Castelluccio”, che ha smesso di funzionare correttamente. I cittadini si trovano a fare i conti con rubinetti a secco e niente acqua corrente. Le squadre tecniche stanno intervenendo per sistemare il guasto, ma al momento non ci sono tempistiche precise per il ripristino.

Rubinetti a secco in diverse zone di Piedimonte Matese a causa di un'anomalia alle componenti meccaniche del serbatoio "Castelluccio". Dal Comune fanno sapere che gli operai sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento e che l'erogazione riprenderà nel più breve tempo possibile. Cessata l'interruzione dal Comune consigliano di usare l'acqua ai soli fini domestici e solo dopo prolungata apertura dei rubinetti onde consentire un accurato lavaggio delle tubazioni da eventuali incrostazioni.

