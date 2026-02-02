Sequestrato il centro antiviolenza Margherita | indagata la responsabile avrebbe inscenato il proprio rapimento

La responsabile del centro antiviolenza di Reggio Calabria, Tiziana Iaria, è sotto indagine. La donna avrebbe inscenato il proprio rapimento, portando alla chiusura temporanea della struttura. La vicenda ha sorpreso tutti, lasciando aperti molti dubbi sulla reale dinamica dei fatti.

Avrebbe inscenato il proprio rapimento. Per questo motivo Tiziana Iaria, responsabile dell' "ODV Centro Antiviolenza Margherita" di Reggio Calabria risulta indagata. Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Reggio Calabria, è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con l'ausilio della Squadra Mobile di Avellino. Il provvedimento è scaturito dagli esiti di un'articolata attività investigativa che ha tratto origine dal denunciato rapimento, nel marzo del 2024, di Tiziana Iaria, legale rappresentante del Centro Antiviolenza. Per queste ragioni, Tiziana Iaria risulta indagata per i reati di false informazioni al pubblico ministero, simulazione di reato, calunnia ed esercizio abusivo della professione di psicologa.

