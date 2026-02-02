Senza fissa dimora e con precedenti danneggia Pronto soccorso e picchia due infermieri | obbligo di firma

Da ilnotiziario.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ha scatenato il caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Ha danneggiato le attrezzature e picchiato due infermieri, spingendo i carabinieri a intervenire e ad arrestarlo. Ora si trova sotto obbligo di firma.

