Senza fissa dimora e con precedenti danneggia Pronto soccorso e picchia due infermieri | obbligo di firma

Un uomo di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ha scatenato il caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Ha danneggiato le attrezzature e picchiato due infermieri, spingendo i carabinieri a intervenire e ad arrestarlo. Ora si trova sotto obbligo di firma.

