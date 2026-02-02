Molte persone si ritrovano a vivere giorni sempre uguali, senza particolari problemi ma con una sensazione di oppressione. La monotonia prende il sopravvento, anche se tutto sembra

È mai capitato di sentirsi bloccat? in una routine che soffoca? Ogni giorno compiamo azioni sempre uguali: ci svegliamo, ci laviamo e ci vestiamo, andiamo al lavoro o a studiare, ci occupiamo dell’igiene dei nostri spazi ed eventualmente dei nostri cari, guardiamo un po’ di social o di tv, e infine andiamo a letto, prima di cominciare un’altra giornata identica. E il bello è che apparentemente è tutto ok, va tutto assolutamente bene, fuori almeno, ma dentro stiamo urlando. La routine è qualcosa di cui abbiamo maggiore percezione nella nostra vita adulta, e possiamo comprenderla in diversi modi, in base alla sensibilità di ogni persona. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Sentirsi bloccate nella vita: quando la routine soffoca anche se “va tutto bene”

Approfondimenti su Routine Vita

Papa Leone XIV lascia il suo appartamento e si trasferisce in mansarda.

Durante l'ospitata a “Domenica In” del 14 dicembre, Roberto Vecchioni ha condiviso emozioni profonde sul dolore per la perdita del figlio Arrigo, scomparso due anni fa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il motivo segreto per cui ti senti bloccato (anche se fai tutto ‘bene’)

Ultime notizie su Routine Vita

Argomenti discussi: Mel Robbins sull’appoggio.

Più guardo le vacanze degli altri sui social, più mi sento inadeguata nella vitaIl sentirsi inadeguati nella vita si accentua in estate guardando i social, quando gli altri sono in vacanza in mete da sogno e tu magari no… Perché succede e cosa fare? Lo abbiamo chiesto alla ... vogue.it

Antonio Conte ha le “palle! Dice una verità che il calcio italiano non vuole sentirsi dire! “Abbiamo 240 mln in cassa ed il mercato bloccato. Ci sono squadre indebitate...” Parole che pesano come un macigno, che dovrebbero scuotere le coscienze di chi govern - facebook.com facebook