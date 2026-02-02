Un percorso urbano permette di scoprire i valori delle Olimpiadi mentre si svolgono. Gli utenti possono analizzare i numeri, ascoltare le storie degli atleti e immergersi nello spirito olimpico in modo diretto e pratico. Un modo diverso per vivere e capire i Giochi senza dover essere sul posto.

Un percorso urbano per esplorare le Olimpiadi e studiarle, mentre accadono. Analizzando numeri, ascoltando le voci degli atleti. Dal 6 febbraio - giorno di apertura dei Giochi - l’ università Bocconi aprirà alla città la mostra “ sPark of Change “, che è anche un progetto divulgativo. Lungo il passaggio pedonale di via Gobbi, tra via Sarfatti e piazza Sraffa, saranno posizionati sei portali. Sei i colori e sei le azioni chiave e le parole che accompagnano il percorso: investire, tifare, vincere, costruire, crescere, impattare. Ci saranno installazioni fisiche, contenuti in realtà aumentata, visualizzazioni di dati, approfondimenti digitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei portali per esplorare i valori sportivi

