Sei Nazioni la coppa di rugby nata da un’antica rivalità tra quattro isole britanniche che non abbiamo mai vinto

Da oltre 140 anni, il Sei Nazioni mette di fronte le migliori squadre europee in una sfida che va oltre il semplice sport. Le rivalità tra le nazioni, nate tra le quattro isole britanniche, alimentano un torneo che rappresenta un pezzo di storia del rugby. Quasi mai l’Italia è riuscita a mettere in difficoltà le grandi, ma l’attesa per questa competizione resta alta ogni anno.

Il Sei Nazioni è la competizione più antica e prestigiosa del rugby mondiale. Da oltre 140 anni, le migliori squadre europee si sfidano in un torneo che rappresenta molto più di una semplice gara sportiva: è storia, tradizione e rivalità che attraversano generazioni. Ogni anno, tra febbraio e marzo, sei nazional, Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia, si affrontano in un girone unico dove ciascuna gioca contro tutte le altre una sola volta. Tutto comincia nel 1883, quando viene creato l’Home Nations Championship: un torneo riservato esclusivamente alle quattro nazioni delle isole britanniche (Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles). 🔗 Leggi su Cultweb.it

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

