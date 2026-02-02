Segnalate prof di sinistra i docenti del Lussana rispondono ai giovani di FdI | Nella scuola pubblica non c’è spazio per queste cose

Bergamo. Sono gli insegnanti del liceo Lussana i primi a prendere posizione in città sul questionario di Azione Studentesca distribuito nelle scuole di tutto il Paese che sollecita gli studenti a segnalare i "professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni". Lo hanno fatto con una dichiarazione condivisa, non schierata politicamente, che ha acquisito forma scritta in un documento collocato in sala insegnanti nella mattina di sabato 31 gennaio per la libera adesione dei docenti dell'istituto. Sulle firme raccolta non ci sono ancora numeri precisi, ma nei diversi consigli di classe molti professori negli scorsi giorni hanno espresso il desiderio di una presa di posizione chiara.

