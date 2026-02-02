Sébastien Lecornu l’ha sfangata

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, si è preso il suo spazio. Dopo mesi di discussioni lunghe e complicate, è riuscito a far approvare la legge di bilancio senza dover passare dal parlamento. La mossa ha sorpreso molti, che aspettavano un voto più lungo e combattuto. Lecornu ha trovato una strada, portando a casa il risultato che voleva.

Dopo mesi di discussioni estenuanti il primo ministro francese è riuscito a far approvare la legge di bilancio, senza passare dal parlamento Lunedì il parlamento francese ha respinto due mozioni di sfiducia contro il governo del primo ministro Sébastien Lecornu, le ultime con cui avrebbe potuto bloccare l'approvazione della legge di bilancio per il 2026. La misura è quindi ufficialmente passata ed entrerà in vigore con oltre un mese di ritardo rispetto alla scadenza ufficiale, ossia la fine del 2025. Il respingimento delle mozioni di sfiducia chiude un iter che ha occupato a lungo la politica francese, creando grande instabilità.

