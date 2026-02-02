Se vogliamo ucciderlo per un rigore…

Il Como gioca senza Ademola Lookman, partito per Madrid per il suo trasferimento all’Atletico. La squadra lombarda ha giocato in dieci dal minuto 8 e ha ottenuto un rigore al 98°, ma non è riuscita a superare l’Atalanta, che ha pareggiato 1-1. La partita è stata tesa e combattuta fino all’ultimo istante.

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia: Contra diez desde el minuto 8 y con un penalti favorable en el 98?, el Como no pudo pasar del empate contra la Atalanta, que jugó el duelo lombardo sin Ademola Lookman, destino a Madrid para cuajar su fichaje por el Atlético de Madrid. –> –> –> Nico Paz fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero el hispanoargentino, con muchos números para regresar al Real Madrid este verano, erró el lanzamiento y, con él, la posibilidad de ganar los tres puntos para su equipo. Cesc Fàbregas, entrenador del Como, no dudó en defender a sus discípulo que se marchó del campo compungido y con lágrimas en sus ojos.

