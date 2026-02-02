Se le derive antiamericane lasciano l’Italia più sola La versione di Sisci

L’Italia si trova di fronte a una scelta difficile. I sondaggi mostrano che il 73% degli italiani sono contrari al presidente Usa Donald Trump. Questa percentuale riflette un clima politico teso e complicato, che potrebbe influenzare le decisioni di governo e le alleanze internazionali. La questione non riguarda solo i rapporti con gli Stati Uniti, ma anche come il Paese si posiziona nel panorama globale. La discussione è aperta e il governo si trova a dover navigare tra opinioni pubbliche divise e interessi strategici.

