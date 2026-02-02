Se le derive antiamericane lasciano l’Italia più sola La versione di Sisci
L’Italia si trova di fronte a una scelta difficile. I sondaggi mostrano che il 73% degli italiani sono contrari al presidente Usa Donald Trump. Questa percentuale riflette un clima politico teso e complicato, che potrebbe influenzare le decisioni di governo e le alleanze internazionali. La questione non riguarda solo i rapporti con gli Stati Uniti, ma anche come il Paese si posiziona nel panorama globale. La discussione è aperta e il governo si trova a dover navigare tra opinioni pubbliche divise e interessi strategici.
I sondaggi secondo cui il 73% degli Italiani è contro il presidente Usa Donald Trump sono un complesso indicatore per i delicatissimi equilibri politici italiani. In primo luogo, toglie ossigeno all’azione del premier Giorgia Meloni, che aveva abbracciato Trump prima ancora delle elezioni. Se Meloni vuole popolarità (ergo rielezione) deve scostarsi da Trump. Ma qui c’è un doppio vincolo. Dopo le controversie sulla Groenlandia i partiti di destra radicali europei, all’opposizione, si sono allontanati dal loro ex beniamino. I governi, pur non trumpiani, hanno invece mantenuto un equilibrio. Meloni come trumpiana e di governo aveva un rapporto speciale con l’amministrazione di Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net
