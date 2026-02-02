Scuolabus modificati per farci entrare più bambini a discapito della sicurezza | sequestri e multe a Napoli

La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato controlli su diversi scuolabus lungo corso Malta e le vie vicine. Durante le verifiche, sono state trovate alcune auto adattate per far entrare più bambini, ma a discapito della sicurezza. Sono stati sequestrati alcuni mezzi e sono state elevate multe. Inoltre, sono state sospese patenti e ritirate le carte di circolazione di alcuni veicoli. La polizia continua a vigilare per garantire la sicurezza dei bambini e di tutti gli utenti della strada.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.