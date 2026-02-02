Scuolabus modificati per farci entrare più bambini a discapito della sicurezza | sequestri e multe a Napoli

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato controlli su diversi scuolabus lungo corso Malta e le vie vicine. Durante le verifiche, sono state trovate alcune auto adattate per far entrare più bambini, ma a discapito della sicurezza. Sono stati sequestrati alcuni mezzi e sono state elevate multe. Inoltre, sono state sospese patenti e ritirate le carte di circolazione di alcuni veicoli. La polizia continua a vigilare per garantire la sicurezza dei bambini e di tutti gli utenti della strada.

La Polizia Municipale ha controllato numerosi scuolabus nella zona di corso Malta e nelle strade limitrofe; sospese anche patenti e ritirate carte di circolazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuolabus Modificati

Natale sull'albero, il programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini

Il Natale sull'albero è un evento magico dedicato ai bambini, che si svolge presso la libreria La Casa sull’Albero di Arezzo.

Il progetto segreto della Silicon Valley: creare bambini geneticamente modificati. Tra gli investitori anche Sam Altman

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scuolabus Modificati

scuolabus modificati per farciScuolabus modificati per farci entrare più bambini, a discapito della sicurezza: sequestri e multe a NapoliLa Polizia Municipale ha controllato numerosi scuolabus nella zona di corso Malta e nelle strade limitrofe; sospese anche patenti e ritirate carte di circolazione ... fanpage.it

Napoli, scuolabus irregolari e modificati per più posti: sequestri e patenti sospeseScuolabus modificati per trasportare più bambini del consentito e mezzi utilizzati senza le necessarie autorizzazioni. È quanto emerso da un’operazione di ... cronachedellacampania.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.