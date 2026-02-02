Il ministro dell’Istruzione Valditara respinge le polemiche sul metal detector. In un’intervista chiarisce che il dispositivo sarà impiegato solo su richiesta delle scuole, dove ci sono problemi di sicurezza. Non si tratta di una misura obbligatoria decisa dal Ministero, ma di uno strumento che le scuole possono usare se lo ritengono necessario. Valditara definisce ridicole le accuse di repressione legate al metal detector, sottolineando che si tratta di una semplice misura di tutela, non di un controllo oppressivo.

“Il metal detector sarà utilizzato su richiesta delle scuole, laddove le scuole riscontrassero problemi, quindi non è il Ministero che dice quale scuola deve utilizzare il metal detector a difesa della comunità scolastica ”. A spiegarlo è il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara a margine della visita all’Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano. “Consentitemi anche di fare questa breve riflessione – ha proseguito Valditara – Parlare di repressione quando si fa riferimento al metal detector mi pare un po’ ridicolo, perché che cosa si vorrebbe reprimere? L’utilizzo dei coltelli nelle scuole? Io penso che tutte le persone di buon senso dovrebbero concordare sul fatto che nelle scuole non si portano i coltelli e quindi intanto iniziamo a partire da questo fatto, i ragazzi non devono andare in giro armati, punto, fine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scuola, Valditara: "Parlare di repressione per il metal detector è ridicolo"

Approfondimenti su Scuola Valditara

Il ministro Valditara risponde alle critiche sul dimensionamento scolastico.

Il tema dei metal detector nelle scuole è al centro di dibattiti tra sostenitori della sicurezza e preoccupazioni sulla repressione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scuola, Valditara: Parlare di repressione sul metal detector è ridicolo

Ultime notizie su Scuola Valditara

Argomenti discussi: Valditara e i metal detector a scuola: Chi parla di repressione sbaglia; Valditara: sul calendario scolastico ancora nulla di concreto; Metal detector nelle scuole, Valditara e Piantedosi firmano la circolare; Metal detector nelle scuole, Valditara da Vespa: circolare in arrivo, grave dividersi su questo tema.

Scuola, Valditara: Parlare di repressione per il metal detector è ridicoloIl metal detector sarà utilizzato su richiesta delle scuole, laddove le scuole riscontrassero problemi, quindi non è il Ministero che dice quale scuola deve utilizzare il metal detector a difesa dell ... repubblica.it

Fuori i fasci dalle scuole, lo striscione per accogliere il ministro Valditara in un istituto a MilanoDiversi studenti avevano preparato uno striscione con la scritta Fuori i fasci dalle scuole e lo avevano appeso sul cancello d'ingresso dell'Itsos Albe Steiner del quartiere Corvetto di Milano, ... milanotoday.it

"A fare i controlli con i metal detector fuori dalla scuola quando è la scuola stessa a chiederli non vieta di educare al rispetto”. A dirlo è stato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, parlando di "problema reale" che va affrontato. E i dati che emettono i giu - facebook.com facebook

Prima prova il 18 giugno #scuola #maturita2026 #Valditara #materie #RadioBruno #30gennaio x.com