Scream 7 | Il nuovo trailer è uno shock! Tornano Stu Macher e Dewey Riley per la sfida finale

Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Scream 7 e ha lasciato tutti senza parole. Stu Macher e Dewey Riley tornano in scena, pronti a sfidarsi nell’ultimo capitolo della saga. I fan aspettavano questa notizia da tempo e ora possono finalmente vedere le prime immagini di quello che promette di essere un ritorno esplosivo.

Paramount Pictures ha appena rilasciato il secondo trailer di Scream 7, ed è tutto ciò che i fan della saga slasher sognavano da anni. Il film, che verrà promosso con uno spot durante il Super Bowl LX ( qui la lista dei trailer e degli spot attesi ), non si limita a riportare in scena Sidney Prescott ( Neve Campbell ), ma annuncia clamorosi ritorni dal passato: David Arquette riprenderà il ruolo di Dewey Riley e, in un colpo di scena che sta già facendo impazzire il web, Matthew Lillard tornerà nei panni dell’originale killer Stu Macher. Come se non bastasse, anche Scott Foley tornerà come Roman Bridger ( Scream 3 ), rendendo questo capitolo il raduno definitivo di tutta la saga. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Scream 7, il nuovo capitolo della celebre serie horror, si prepara ad arrivare nelle sale il 25 febbraio 2026.

