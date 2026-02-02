Scossa sismica lieve nel Bay Area intensità 4.2 registrata vicino a San Francisco senza danni segnalati

Questa mattina nel Bay Area si è registrata una scossa sismica di magnitudo 4.2. L’epicentro è stato vicino a San Francisco. Per ora non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La terra ha tremato per pochi secondi, ma la città sembra averla presa con calma. La Protezione Civile monitora ancora la situazione.

Un lieve sisma di magnitudo 4.2 ha scosso l'area del Bay Area in California nella mattinata del 2 febbraio 2026, con epicentro localizzato vicino a San Francisco. L'evento è stato rilevato dall'U.S. Geological Survey, che ha registrato una serie di 14 scosse nel giro di poche ore, la più intensa verificatasi intorno alle 7 del mattino, ora locale. Non sono stati segnalati danni alle strutture né feriti, né emergenze di alcun tipo. L'intensità percepita, classificata come "lieve" secondo la scala Mercalli, è stata avvertita in diverse zone della città, con particolare risonanza nei distretti più vicini all'epicentro.

