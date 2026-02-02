Scoppia il carnevale a Mulazzo Bagnone Ponticello e Albiano

Sabato pomeriggio, la Lunigiana si riempie di musica, maschere e allegria. A Mulazzo, Bagnone, Ponticello e Albiano scoppia il carnevale con eventi e feste per grandi e piccoli. Alle 14, il Parco San Giuseppe di Mulazzo apre le porte alla Grande Festa organizzata dall’Oratorio e dal Centro Giovanile Anspi San Giuseppe, con il supporto del Comune. La giornata promette di portare il sorriso e tanta voglia di divertirsi in tutta la zona.

Carnevale in Lunigiana: un'esplosione di colori tra Mulazzo, Bagnone, Ponticello e Albiano. Sabato alle 14 il Parco San Giuseppe ospiterà la Grande Festa organizzata dall'Oratorio e dal Centro Giovanile Anspi San Giuseppe, con il patrocinio del Comune di Mulazzo. In caso di maltempo, la festa si sposterà al centro Cento Fiori. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare portando qualcosa da condividere per il rinfresco. Sempre sabato, ma a partire dalle 15, la Croce Rossa Italiana di Albiano Magra organizza una festa nella sede di Via Don Pietro Corsini. Tutti i bambini sono invitati a mascherarsi e a partecipare, è prevista anche una merenda.

