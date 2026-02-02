Scoperta choc sul tifoso che ha lanciato il petardo durante Cremonese-Inter | chi è e cosa è successo

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso ha lanciato un petardo che è esploso vicino al portiere della Cremonese. L’episodio ha interrotto momentaneamente il match, creando tensione tra le tifoserie. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi si nasconde dietro l’atto e come evitare che possa ripetersi in futuro.

Durante la partita tra Cremonese e Inter un episodio extracalcistico ha interrotto per alcuni istanti il regolare svolgimento dell’incontro: un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi nerazzurri è esploso nelle immediate vicinanze del portiere della Cremonese. L’accaduto ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e l’apertura di accertamenti sull’autore del gesto. L’episodio si è verificato a inizio ripresa. L’ordigno è esploso a pochi metri da Emil Audero, che ha accusato lo spavento ma ha ripreso rapidamente il controllo, consentendo la prosecuzione del match senza ulteriori interruzioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso ha lanciato un petardo, facendo scattare l'allarme tra le forze dell'ordine e i presenti.

Questa mattina, si è scoperto l’identità del tifoso nerazzurro che ha lanciato il petardo contro Audero durante la partita.

Durante Cremonese Inter attimi di tensione: il presunto autore si ferisce gravemente tentando un secondo lancio. La Digos indaga. Ora la giustizia sportiva valuta sanzioni. facebook

Durante Cremonese-Inter allo stadio Zini, all'inizio del secondo tempo (intorno al 48'-49'), un petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro è esploso vicinissimo al portiere della Cremonese. Chi è l'uomo che l'ha colpito x.com